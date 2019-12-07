أردوغان: فرنسا تحترق لأن الظلم لن يدوم!

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات جديدة إلى حكومة باريس، على خلفية المظاهرات الشعبية التي تهز فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وقال أردوغان اليوم السبت في كلمة ألقاها خلال اجتماع فرعي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في اسطنبول: "الوضع في فرنسا واضح للعيان، فكل مكان فيها يحترق وينهار. لماذا؟ لأن الظلم لن يدوم".

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وجاء ذلك بعد أيام من تصريحات شديدة اللهجة دعا فيها الرئيس التركي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فحص "حالة الموت الدماغي لديه"، ردا على كلام الأخير عن "موت دماغ" حلف الناتو.

وتشهد فرنسا في اليومين الأخيرين موجة من المظاهرات والإضرابات تعد الأكبر منذ تولي ماكرون مقاليد الحكم، مع اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة باريس.

المصدر: الأناضول