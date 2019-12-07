غرق سفينة صيد تحمل 30 طنا من السمك قبالة جورجيا

غرقت سفينة صيد تحمل 30 طنا من سمك الأنشوفة في مياه جورجيا بالبحر الأسود، قبالة مدينة كوبوليتي الساحلية.

وقالت القناة التلفزيونية الأولى على موقعها في الإنترنت، إن السفينة كانت متجهة من مدينة بوتي الساحلية إلى كوبوليتي لصيد السمك، وأن ملكية السفينة تعود لأحد اللاجئين من أبخازيا.

وأضافت القناة، أن السفينة كانت قديمة، واصطدمت في البحر بجذع كبير أدى لغرقها.

والأنشوفة الأوروبية وفيرة في البحر المتوسط، كما كانت وفيرة سابقا في البحر الأسود وبحر أزوف.

ويتم صيدها بانتظام في سواحل بلغاريا وكرواتيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا وألبانيا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي