 
مباشر

موراليس يغادر المكسيك إلى كوبا

أخبار العالم

موراليس يغادر المكسيك إلى كوبا
Reuters CARLOS JASSO
الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mupd

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو، بأن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، قد غادر المكسيك أمس الجمعة متوجها إلى كوبا.

وكتب فيلاسكو عبر "تويتر": "صباح اليوم الجمعة، سافر السيد موراليس إلى كوبا. لقد أبلغنا بأن رحلته تحمل طابعا مؤقتا".

إقرأ المزيد
المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس
المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس

وأكد مقربون من موراليس لوكالة "نوفوستي" أن الرئيس السابق توجه إلى كوبا للحصول على استشارة طبية.

وكان موراليس قد اضطر لإعلان الاستقالة ومغادرة بلاده الشهر الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، والتي أسفرت عن فوزه.

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا