موراليس يغادر المكسيك إلى كوبا

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو، بأن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، قد غادر المكسيك أمس الجمعة متوجها إلى كوبا.

وكتب فيلاسكو عبر "تويتر": "صباح اليوم الجمعة، سافر السيد موراليس إلى كوبا. لقد أبلغنا بأن رحلته تحمل طابعا مؤقتا".

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وأكد مقربون من موراليس لوكالة "نوفوستي" أن الرئيس السابق توجه إلى كوبا للحصول على استشارة طبية.

وكان موراليس قد اضطر لإعلان الاستقالة ومغادرة بلاده الشهر الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، والتي أسفرت عن فوزه.

المصدر: "نوفوستي"