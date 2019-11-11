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المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس

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المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس
AFP
للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس
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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، أن بلاده منحت اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس.

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وقال إيبرارد في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن "وزارة الخارجية المكسيكة قررت منح حق اللجوء للسيد إيفو موراليس لاعتبارات إنسانية".

وأضاف: "سنشرع على الفور في إبلاغ وزارة الخارجية البوليفية بأن عليها أن تضمن التعامل الآمن مع موراليس وفق القانون الدولي".

وأكد إيبرارد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من موراليس وجه خلاله طلبا رسميا شفويا إلى الجانب المكسيكي بمنحه اللجوء.

وعبر عن قلق الخارجية المكسيكية إزاء سلامة موراليس وحالته الصحية، معتبرا أن حياته وصحته معرضتين للخطر، لافتا إلى الوزارة طالبت الخارجية البوليفية بتأمين تنقل موراليس. 

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وسبق لوزير الخارجية المكسيكي أن قال إن بلاده مستعدة لمنح اللجوء لموراليس على الأرض التابعة للسفارة المكسيكية في عاصمة بوليفيا، لاباز، مشيرا إلى أن قرابة 20 شخصا من المسؤولين السابقين في حكومة موراليس والنواب البوليفيين موجودين هناك.

المصدر: وكالات

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