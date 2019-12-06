 
مباشر

مصادر أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا

أخبار العالم

مصادر أمريكية تكشف هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا
AFP Josh Brasted / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الشرطة تغلق الطرق قرب موقع حادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muon

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم تحديد هوية المتهم بإطلاق النار في قاعدة "بينساكولا" العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادرها، أن المتهم "هو محمد سعيد الشمراني".

إقرأ المزيد
الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي
الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي

وقال محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص لأنه مواطن أجنبي، وجزء من سلاح الجو السعودي ويتدرب هنا على أرضنا وكيف يمكن أن يفعل ذلك".

وتابع: "أحد الأمور التي تحدثت (مع الرئيس دونالد ترامب) عنها، هو أنه نظرا لأنه مواطن أجنبي... ينبغي على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة للضحايا".

وأضاف: "أعتقد أنهم (السعوديون) سيكونون مدينين، لأن الفاعل واحد من رعاياهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم على القاعدة المذكورة، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا