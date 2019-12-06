أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم تحديد هوية المتهم بإطلاق النار في قاعدة "بينساكولا" العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادرها، أن المتهم "هو محمد سعيد الشمراني".

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وقال محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص لأنه مواطن أجنبي، وجزء من سلاح الجو السعودي ويتدرب هنا على أرضنا وكيف يمكن أن يفعل ذلك".

وتابع: "أحد الأمور التي تحدثت (مع الرئيس دونالد ترامب) عنها، هو أنه نظرا لأنه مواطن أجنبي... ينبغي على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة للضحايا".

وأضاف: "أعتقد أنهم (السعوديون) سيكونون مدينين، لأن الفاعل واحد من رعاياهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم على القاعدة المذكورة، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية