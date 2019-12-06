اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حلف الناتو بأنه ترك تركيا لوحدها في "محاربة الإرهاب"، في إشارة إلى عدم تقديم الناتو الدعم لتركيا في محاربة الفصائل الكردية.

وقال الوزير التركي اليوم الجمعة: "لم يكن هناك أي اتفاق (حول تقديم الدعم لتركيا في محاربة الفصائل الكردية) وبقينا لوحدنا في محاربة الإرهاب".

وأضاف أكار أن "البعض يحاولون تفسير الخطوات التي اتخذناها لحماية أمننا القومي، على أنها دليل على تجاهلنا للناتو، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا التزام تركيا بتعهداتها أمام الحلف، سواء المالية أو العسكرية.

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وكانت تركيا قد أعلنت عن تحفظاتها على خطة حلف الناتو لحماية دول البلطيق، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تلك الخطة لن تنشر إلا بعد اعتماد خطة لحماية تركيا من تهديد الوحدات الكردية، ونفى تقديم تركيا أي تنازلات للحلف بهذا الشأن.

المصدر: وكالات