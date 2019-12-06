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السجن 15 عاما لرئيس وزراء قرغيزي سابق

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السجن 15 عاما لرئيس وزراء قرغيزي سابق
Sputnik
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قضت محكمة منطقة سفيردلوفسك في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان، بالسجن 15 عاما لصابار إيساكوف رئيس وزراء البلاد السابق.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في ديوان المحكمة قوله: "أقرت المحكمة بإدانة إيساكوف بالتهمة الموجهة ضده".

وأشار المصدر إلى أن المحكمة، قررت كذلك سحب جميع الجوائز والأوسمة الحكومية الممنوحة للمدان.

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وصابار إيساكوف من مواليد عام 1977 وشغل منصب رئيس وزراء قرغيزستان عامي  2017 و2018 وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس الديوان الرئاسي.

المصدر: تاس

 

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