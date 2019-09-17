رئيس قرغيزستان ضد الانتقال إلى الأبجدية اللاتينية

أعلن رئيس جمهورية قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف أنه لا يرى أي مغزى في الانتقال من الأبجدية السيريلية السلافية الشرقية إلى الأبجدية اللاتينية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الرئيس القرغيزي قوله" إن البلاد بلغت قدرتها العلمية الثقافية الحالية وأحرزت نجاحات كبيرة في كافة المجالات استنادا إلى الأبجدية السيريلية السلافية الشرقية. ويتوجب علينا الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدينا من أجل تحقيق الأهداف المطروحة أمامنا دون أن نضيع الوقت في مناقشات عقيمة".

Sputnik Aleksey Bushkin

وأشار، جينبيكوف، إلى أنه لا داعي في الوقت الراهن للانتقال إلى الأبجدية اللاتينية.

يذكر أن جمهورية كازاخستان المجاورة لقرغيزستان انتقلت عام 2018 إلى الأبجدية اللاتينية.

جدير بالذكر أن الأبجدية السيريلية ابتكرها في القرن التاسع الميلادي الراهبان القديسان، سيريل وميثوديوس، بناء على الأبجديتين الإغريقية والسلافية القديمة. وتستخدمها حاليا روسيا وأوكرانيا وبيلاروس ومقدونيا وبلغاريا والجبل الأسود وبعض الجمهوريات في آسيا الوسطى.

المصدر:RT