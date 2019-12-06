تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الألمانية من جديد، خلال لقاء في سوتشي مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية.

واضطر بوتين إلى اللجوء للغة الألمانية عندما تبين أن الترجمة الفورية من الروسية إلى الألمانية لا تعمل وقال لضيوفه مازحا: "Was ist los؟" (ما الذي حدث؟).

وعندما بدأ بوتين كلمته لافتتاح اللقاء، تعطل جهاز الترجمة الفورية لدى أحد المشاركين الألمان، وهو ما دفعه للاستفسار من الرئيس الروسي، الذي كان رده سريعا للغاية وانتقل إلى اللغة الألمانية، لترتسم البسمة على وجه عضو الوفد الألماني. وبعد ذلك تابع بوتين كلامه باللغة الروسية.

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وخلال المحادثات قال بوتين إن عملية مد أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" اقتربت من نهايتها وأشار إلى أن إنجاز المشروع وتشغيله سيؤدي إلى زيادة صادرات الغاز الروسي إلى شمال أوروبا عبر قاع البلطيق إلى الضعف.

المصدر: وكالات