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أفغانستان.. مقتل 10 شرطة في هجوم شنته طالبان

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أفغانستان.. مقتل 10 شرطة في هجوم شنته طالبان
Reuters
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لقي ما لا يقل عن 10 من عناصر الشرطة الأفغانية مصرعهم، في اشتباكات مع مسلحين من حركة طالبان في ولاية قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة "تولو نيوز" عن مصادر أمنية محلية أن بين القتلى قائد الشرطة بالمنطقة محمد ظاهر، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من المسلحين خلال الهجوم.

وقال مصدر في إدارة المنطقة: "الاشتباكات وقعت ليلة الجمعة في منطقة صاحب، بعد أن هاجمت مجموعة من المتشددين نقطتي تفتيش للشرطة"، مشيرا إلى أن عدد القتلى "قد يكون أكثر من 10".

المصدر: نوفوستي

 

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