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إيماءة توسك تجاه ترامب تشعل "تويتر"

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إيماءة توسك تجاه ترامب تشعل
Reuters Francois Lenoir
رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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أثارت صورة تظهر السياسي البولندي دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي السابق، وهو يوجه إصبعين ممدودين على شكل مسدس إلى ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا حاميا بين رواد الإنترنت.

ونشر توسك هذه الصورة، التي يبدو أنه تم التقاطها أثناء قمة الناتو الأخيرة في لندن، على صفحته في "تويتر"، وأرفقها بكلمات "بالرغم من التقلبات الموسمية، يجب على صداقتنا العابرة للأطلسي أن تستمر".

ورأي البعض في إيماءة توسك نوعا من الانتقام والتهديد المبطن لترامب الذي سبق أن اختلف مع توسك في أمور كثيرة وانتقد الكثير من سياساته، بينما استنكر آخرون حركة توسك باعتبارها مزحة رخيصة وغير لائقة.

وهناك من وضع إيماءة توسك في خانة على ما يبدو أنها حملة استهزاء يقابل بها زعماء غربيون ترامب وسياساته الفظة والوقحة أحيانا وكثرة استخدامه ألفاظا مهينة بالآخرين، حسب رأيهم.

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وحسب تقارير إعلامية، فإن قرار ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي في ختام قمة الناتو في لندن، جاء على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

المصدر: RT

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