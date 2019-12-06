سفير أمريكا السابق في روسيا يحذر من احتمال تدخلها في انتخابات بلاده عام 2020

اعتبر جون هانتسمان، السفير الأمريكي في موسكو في الفترة ما بين 2017-2019، أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ببلاده عام 2020 أمر ممكن ووارد.

إقرأ المزيد

وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "دعنا نقول فقط أن هناك فرصا لإلحاق الضرر بمؤسستنا الديمقراطية الأكثر قيمة. يجب أن نكون مستعدين لذلك، لكنني لست متأكدا مما إذا كنا مستعدين".

وأشار هانتسمان إلى أنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن الأنظمة الانتخابية الفيدرالية والمحلية في بلاده، حيث قد لا تتوفر لدى المسؤولين موارد أو معلومات كافية لمعرفة التهديدات.

في الوقت نفسه، ذكر السفير السابق أنه ليست لديه معلومات حول تدخل أوكرانيا بطريقة ما في انتخابات عام 2016، وأكد موافقته على اتهامات لروسيا بأنها تقف وراء ترويج معلومات حول تدخل كييف في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وقال الدبلوماسي السابق "هكذا يتصرفون في موسكو لمحاولة زرع بذور السخط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

ويتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتقاده بأن أوكرانيا تدخلت في انتخابات عام 2016، على الرغم من مواجهته بدء الإجراءات لعزله في الكونغرس بسبب ممارسته الضغط على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن فساد أنشطة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر في أوكرانيا.

المصدر:"إنترفاكس"