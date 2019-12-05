قال أندريه يرماك مساعد الرئيس الأوكراني، إن كييف قد أقرت "الخطة ب" لبناء جدار عازل مع منطقة دونباس المعلنة استقلالها من جانب واحد جنوب شرقي البلاد.

وأضاف يرماك في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر "أوكرانيا: توقعات عظيمة" الذي نظمه مركز التحليل البريطاني، أن السلطات الأوكرانية ستشارك في قمة نورماندي القادمة في باريس، "بأمل واستعداد للمفاوضات وأن رئيس أوكرانيا سيطرح خلال القمة "موقفا قويا".

وعلى الرغم من عدم استخدام التشبيه المباشر بين دونباس وفلسطين، إلا أن يرماك ألمح إلى نقاط تشابه واضحة بين أنشطة إسرائيل في ما يتعلق بفلسطين ونوايا أوكرانيا الإضافية تجاه دونباس.

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وقال، إنه إذا لم تلمس السلطات الأوكرانية "استعداد روسيا لتنفيذ اتفاقات مينسك أو المضي قدما نحو حل سلمي ضمن إطار زمني واضح، ستلجأ للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وخاصة إسرائيل في مجال بناء الجدران الفاصلة".

كما توخى يرماك ذكر أن إسرائيل تستولي على الأراضي الفلسطينية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن نشاط الاحتلال هذا تسبب بتدهور العلاقات بين إسرائيل ودول العالم.

المصدر: فيستي رو