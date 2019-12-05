إسرائيل تدعو لإنشاء تحالف عسكري غربي-عربي لمواجهة إيران

تقدمت إسرائيل بمبادرة لتشكيل تحالف عسكري غربي-عربي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، غداة اتهام بريطانيا وألمانيا وفرنسا لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر": "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة للاتفاق النووي. والخطوة التالية يجب أن تكون تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف غربي-عربي بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني. هذه لحظات حرجة".

France, Germany & the UK to the UN Sec-General: Iran is developing nuclear-capable missiles in breach of the nuclear agreement. The next step must be an effective military threat of a Western-Arab coalition led by the US to deter Iranian aggression. These are critical moments. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 5, 2019

وأكد كاتس في بيان أصدره لاحقا أنه أوعز لمكتبه بإعداد قائمة جميع الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لطرحها خلال الجلسة السنوية التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر الجاري لبحث تطبيق قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي.

من جانبه، رحب زعيم تحالف "أزرق-أبيض"، أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الحالي وأحد المنافسين الأوفر حظا لتولي رئاسة حكومة إسرائيل، بيني غانتس، عبر "تويتر" برسالة الثلاثية الأوروبية، متهما إيران ببذل مساع مستمرة بغية الحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير قدراتها الصاروخية.

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وقال: "الدول الأوروبية أدركت أيضا أن إيران تشكل خطرا على السلام الدولي والاستقرار الإقليمي، والوقت حان للانتقال من الرسائل إلى الأفعال، وفرض عقوبات ملموسة على إيران".

I applaud the letter sent by the French, German and UK ambassadors to the UN regarding the Iranian development of long-range ballistic missiles that can carry nuclear warheads. Unfortunately, this is not something new.

The Iranian regime engages in ongoing efforts — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 5, 2019

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل