بوتين: روسيا مستعدة لدعم حلول وسط بشأن قضية كوسوفو

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، استعداد موسكو لدعم حلول وسط بشأن قضية كوسوفو في حال توصلت إليه بلغراد وبريشتينا.

وقال بوتين في ختام المباحثات مع نظيره الصربي في سوتشي، اليوم الأربعاء، إن "روسيا مستعدة لدعم حلول الوسط المحتملة لقضية كوسوفو في حال تم التوصل إليها بين بلغراد وبريشتينا. ونحن بلا شك سندعم الموقف الصربي".

وشدد بوتين على أن موقف روسيا إزاء التسوية في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد في عام 2008، لم يتغير، ويتمثل في أن الحل يجب أن يكون مبنيا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1144.

من جانبه، شكك الرئيس الصربي في إمكانية التوصل إلى حل وسط مع كوسوفو. وقدم الشكر للرئيس الروسي "لدعمه المستمر لوحدة أراضي صربيا وسيادتها واستقلالها والدعم على الساحة الدولية".

ودعا بوتين الرئيس الصربي لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية، التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو عام 2020.

وبحث الرئيسان كذلك مسائل التعاون الاقتصادي، بما فيها في مجال الغاز. وأكد فوتشيتش أن صربيا انضمت إلى مشروع بناء أنابيب الغاز التي تعتبر امتدادا لأنابيب "السيل التركي"، مشيرا إلى أن مد خط الأنابيب عبر الأراضي الصربية سينجز خلال الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: تاس