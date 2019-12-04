المبعوث الأمريكي في الدوحة لاستئناف المفاوضات مع "طالبان"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لشأن السلام بأفغانستان، زلماي خليل زاد، توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 3 ديسمبر، لاستئناف الحوار مع ممثلي حركة "طالبان".

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة، أن خليل زاد سيبحث مع ممثلي الحركة "خطوات من شأنها أن تثمر مفاوضات بين أطراف أفغانية وإنهاء الحرب".

كما ذكر البيان أن المبعوث الخاص سيزور أيضا العاصمة الأفغانية كابل للقاء مسؤولين حكوميين أفغان.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع "طالبان" حول شروط إنهاء الأعمال القتالية في أفغانستان. وترفض الحركة أي حوار مع الحكومة الأفغانية قبل انسحاب القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية من البلاد.

المصدر: تاس