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ترامب يؤكد إلغاء مؤتمر صحفي في قمة الناتو

ترامب يصف جاستن ترودو بـ "ذي الوجهين"

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ترامب يصف جاستن ترودو بـ
Reuters zuz/ive
دونالد ترامب وجاستن ترودو
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بـ "ذي الوجهين"، على خلفية تعليقات أصدرها الأخير حول الرئيس الأمريكي.

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وقال ترامب "إنه (ترودو) ذو وجهين"، ردا على سؤال حول ملاحظات يبدو أن ترودو قصده بها.

وأضاف: "أعتبره (ترودو) شخصا لطيفا جدا، ولكن الحقيقة هي أنني وجهت له ملاحظات بخصوص عدم تسديده لـ 2 بالمئة (من الناتج القومي للدفاع لفائدة حلف الناتو)، ويمكنني أن أرى أنه ليس سعيدا كثيرا بذلك".

وختم بالقول: "هو لا يدفع 2 بالمئة ويجب عليه أن يدفع 2 بالمئة. لديهم الكثير من المال في كندا".

وجاءت تعليقات ترامب قبل أن يلغي مؤتمره الصحفي ويغادر قمة الناتو بلندن.

المصدر: "رويترز"

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