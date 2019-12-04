ترامب بعد لقائه أردوغان في قمة الناتو: المنطقة الآمنة بشمال سوريا تعمل جيدا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن المنطقة الآمنة التي تعمل أنقرة على إقامتها بشمال سوريا من خلال عمليتها "نبع السلام"، "تعمل بشكل جيد".

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وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على هامش اجتماع لحلف الناتو في لندن وإثر لقائه الرئيس التركي، قال إنه أجرى لقاء غير مجدول مع أردوغان، واصفا إياه بالـ"جيد جدا".

وأضاف أنه بحث مع نظيره التركي "كل شيء"، بما في ذلك مسائل "سوريا والأكراد"، وأكد أنه وأردوغان يتفاهمان مع بعضهما بصورة "جيدة للغاية".

وأعرب ترامب عن رضاه عن سير عملية إقامة المنطقة الآمنة والحالة الأمنية الراهنة على الحدود الجنوبية بين تركيا وسوريا بالقول إن "الحدود والمنطقة الآمنة تعملان بشكل جيد جدا، أقدر حقا تركيا على ذلك، ووقف إطلاق النار صامد".

يذكر أن إنشاء منطقة آمنة يعد أحد الأهداف التي أعلنت تركيا سعيها لتحقيقها في إطار "نبع السلام" المنطقلة في الـ9 من أكتوبر الماضي، لتشكل تلك المنطقة حزاما أمنيا يفصلها عن الفصائل الكردية المسلحة الناشطة بالشمال السوري، بينها "وحدات حماية الشعب" المنضوية ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات