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مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف الناتو

أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة الناتو في لندن

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أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة الناتو في لندن
Reuters Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والتركي ردجب طيب أردوغان
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عى هامش قمة زعماء دول الناتو في لندن، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن اللقاء كان "مثمرا جدا"، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات بين الرئيسين.

وأمس الثلاثاء، جرى في لندن، في اليوم الأول من أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، لقاء رباعي جمع الرئيس التركي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في أعقاب اللقاء، أن المحادثات بين الزعماء الأربعة تناولت الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

المصدر: الأناضول

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