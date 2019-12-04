ماكرون يدين تدنيس قبور اليهود..

دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عملية التدنيس التي تعرض لها أكثر من 100 قبر في مقبرة يهودية بمقاطعة الراين السفلي، في شمال شرق فرنسا.

إقرأ المزيد

وكتب ماكرون على حسابه في "تويتر" تعليقا يقول: "اليهود جزء من فرنسا ومن وجودها. أولئك الذين يهاجمونهم، ويهاجمون قبورهم لا يستحقون المبادئ التي تتبناها فرنسا. معاداة السامية هي جريمة، وسوف نحاربهم، على حد سواء، في ويستهوفن وفي كل مكان، إلى أن يرقد موتانا في سلام".

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

وكان قد أعلن صباح أمس الثلاثاء أن مجهولين دنسوا 107 أضرحة في مقبرة بمنطقة "ويستوفن"، في حين عثر في وقت سابق على كتابات معادية للسامية في منطقة ستشافهوس سور زورن، التي تقع هي الأخرى في مقاطعة الراين السفلي.

المصدر: نوفوستي