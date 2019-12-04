بكين تعترض على مشروع قرار "النواب الأمريكي" المتعلق بالأويغور

اعترضت الصين على مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي يطالب الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفه إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية، وخاصة الأويغور، بمنطقة شينجيانغ .

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان منسوب للمتحدثة، هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء: "إنها تعترض تماما على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي ويطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد. إن شينجيانغ شأن داخلي".

وحثت الوزارة الولايات المتحدة على تصحيح خطئها ومنع سريان مشروع القانون.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون المذكور بأغلبية ساحقة مساء أمس الثلاثاء، ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ عليه قبل إحالته إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب أو يرفضه.

في سياق متصل ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته في أغسطس 2018، أن مليون فرد على الأقل من الأقليات العرقية احتُجزوا في معسكرات مغلقة في منطقة سنجان الذاتية الحكم في الصين، حيث زُعم أنه تتم إعادة تربيتهم، فيجبرون على غناء الأغاني الثورية، ودراسة أفكار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والتحدث باللغة الصينية، وهي ليست لغتهم الأم، ويقول المسؤولون الصينيون إن هذه المعسكرات غايتها إعادة التأهيل ومنع الأنشطة الإرهابية في المنطقة.

المصدر: وكالات