﻿أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أفرجت عن المساعدة العسكرية للبنان، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

إلا أن المسؤول في الخارجية أحجم عن تقديم تفسير لقرار الإدارة تعليقها لهذه المساعدة ثم الرجوع عن ذلك، مؤكدا فقط أن الجيش اللبناني "شريك رائع للولايات المتحدة في التصدي للتطرف".

ونقلت "رويترز" أيضا عن مصدر في الكونغرس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت حظرا عن مساعدة أمنية للبنان، مما سمح بالإفراج عن 105 ملايين دولار.

كما لفت المصدر إلى أن الإدارة لم تقدم بعد تفسيرا لقرار حجب الأموال في السابق، مضيفا أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أفرج عن الأموال يوم الأربعاء الماضي وأن الإدارة بدأت في إضفاء اللمسات الأخيرة على العقود المتعلقة بكيفية إنفاقها.

المصدر: رويترز