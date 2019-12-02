الولايات المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية

أفرجت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن 100 مليون دولار كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية، والتي جمدها البيت الأبيض قبل نحو شهر.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة ترامب قدمت بـ "صمت" أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات عسكرية إلى لبنان، "بعد شهور من التأخير غير المبرر".

وصرح اثنان من موظفي الكونغرس ومسؤول في الإدارة الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا في هذه المسألة، بأنه تم تقديم مبلغ 105 ملايين دولار من أموال التمويل العسكري الأجنبي للقوات المسلحة اللبنانية الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أنه تم إخطار المشرعين بالخطوة يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض لم يقدم أي تفسير لهذا التأخير على الرغم من التبريرات المتكررة من الكونغرس ووسائل الإعلام.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية