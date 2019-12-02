الرئيس الأوكراني ينفي حصول أي مقايضة مع ترامب

جدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نفيه حصول أي اتفاق مقايضة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مساعدة واشنطن العسكرية لبلاده.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها الاثنين، مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وصحف "تايم" و"لوموند" و"غازيتا فيبورسا"، أنه لم يتحدث على الإطلاق مع الرئيس الأمريكي بتعابير "أعطيك هذا وتعطيني ذلك".

وأضاف أنه "لا يفهم على الإطلاق" الاتهامات بحصول ابتزاز في هذا الصدد في إطار إجراء عزل الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنه "لا يريد إعطاء الانطباع بأنهم متسولون في أوكرانيا".

وبدأت القضية على خلفية مكالمة هاتفية حصلت في 25 يوليو، يشتبه في أن الرئيس الأمريكي مارس خلالها ابتزازا على كييف مشترطا استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية بإطلاق تحقيقات في أوكرانيا حول نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ونجله الذي يعمل لدى مجموعة غاز أوكرانية.

وأكد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند بشكل صريح حصول مثل هذه المقايضة وذلك وفقا "لرغبات الرئيس".

المصدر: أ ف ب