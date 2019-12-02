قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، إن بلاده تبيع النفط حاليا بطرق وأساليب أخرى، رغم العقوبات الأمريكية.

وأضاف جهانغيري، اليوم الاثنين، في الذكرى الـ23 لليوم الوطني للتصدير: إن أمريكا لم تستطع تصفير صادرات النفط الإيراني، على الرغم من ممارسة أقصى الضغوط النفسية والاقتصادية على إيران، ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط.

وتابع: "الأمريكيون ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية".

ولفت نائب الرئيس إلى أن الحرب الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى انهيار الاقتصاد الإيراني والتسبب بضغوط على المجتمع الإيراني وخروج الشعب باحتجاجات عارمة تؤدي إلى سقوط الجمهورية الإسلامية وانهيار إيران بالكامل، مؤكدا: " إيران اليوم في خطر، وأمريكا والسعودية وإسرائيل تسعى إلى هزيمتها".

وشدد جهانغيري على ضرورة أن يتم التركيز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا أن "الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد".

المصدر: RT