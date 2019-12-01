مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

قتل 14 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على كنيسة بشرق بوركينا فاسو، حسبما قالت مصادر أمنية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن مسلحين اقتحموا كنيسة بروتستانتية في بلدة هانتوكورا الواقعة في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر.

وذكرت المصادر أن مجهولين هاجموا أيضا مواقع لقوات الأمن في محيط الكنيسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر أمني في بوركينا فاسو، أن عشرة مصلين على الأقل قتلوا اليوم في الهجوم، فيما ذكر مصدر أمني آخر أن حصيلته بلغت "14 قتيلا جميعهم رجال".

وأفاد المصدر الأمني أن "عشرة أفراد مدججين بالسلاح قتلوا المصلين بدم بارد، بينهم قس الكنيسة وأطفال"، ثم فروا على دراجات نارية، مشيرا إلى أن "عملية تمشيط" بدأتها وحدة عسكرية في فوتوري لاقتفاء أثرهم.

وتشهد بوركينا فاسو، في الفترة الأخيرة، هجمات متكررة ضد الكنائس أو مصلين مسيحيين تنسب إلى جماعات "جهادية". وقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف كنيسة على بعد 60 كم من ولاية جيبو، شمالي بوركينا فاسو، في شهر أبريل الماضي. ويعد ذلك الهجوم هو الأول على كنيسة منذ اندلاع موجة هجمات "الجهاديين في بوركينا فاسو في عام 2015. كما راح عدد من أئمة المساجد ضحايا هجمات المتطرفين خلال الفترة نفسها.

المصدر: سبوتنيك + أ ف ب