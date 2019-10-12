"رويترز": مسلحون يقتلون نحو 15 شخصا في هجوم على مسجد شمال بوركينا فاسو

نقلت "رويترز" عن مصدر أمني ومسؤول محلي، أن مسلحين قتلوا نحو 15 شخصا، وأصابوا آخرين في هجوم على مسجد شمال بوركينا فاسو، أثناء الصلاة مساء الجمعة.

ولم تتضح حتى الآن هوية المسلحين.

يذكر أن بوركينا فاسو شهدت هذا العام موجة هجمات للجماعات المسلحة، أبرزها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"أنصار الإسلام" المتشددتان، مما ساهم في زيادة التوترات العرقية والدينية في البلاد، وخاصة في مناطق شمال البلاد المتاخمة لمالي.

ومنذ عام 2015 أسفرت هجمات المسلحين عن مقتل أكثر من 570 شخصا، بينهم مدنيون وعناصر أمنية.

وردا على أعمال المتطرفين تقوم القوات الأمنية في بوركينا فاسو بعمليات عسكرية ضد قواعد المسلحين.

المصدر: وكالات