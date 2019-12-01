أعلن رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، اعتزام حزبه وقف بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وفي كلمة ألقاها ضمن حملته الانتخابية في مدينة يورك (شمال بريطانيا)، قال كوربين، وهو يستعرض أولويات حزبه في مجال السياسة الخارجية: "حزب العمال سيوقف توريد أسلحة للسعودية التي تستخدمها في اليمن، وسيعمل على إنهاء الحرب هناك، بدلا عن دعمها بقوة مثلما فعلت حكومة المحافظين".

وفي شرحه لما وصفه بعقيدة "الأممية الجديدة" التي تبناها حزبه، قال كوربين إن الحزب يخطط لإنشاء "صندوق سلام ومنع نزاعات، وتخصيص 400 مليون جنيه استرليني (513 مليون دولار) إضافة لزيادة قدراتنا الدبلوماسية وتعزيز الرقابة على تصدير أسلحة كي نتأكد من أننا لا نغذي نزاعات مثل تلك التي تدار في اليمن وفي إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

ومن المقرر أن تشهد بريطانيا انتخابات برلمانية مبكرة في 12 ديسمبر الجاري.

المصدر: رويترز