تعهد حزب العمال البريطاني المعارض بتنفيذ خطة تأميم واسعة النطاق في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.

وينص البرنامج الانتخابي للحزب، الذي تم نشره يوم أمس الخميس، على تأميم كافة المرافق من مياه وكهرباء وسكك الحديد والبريد والإنترنت وغيرها.

واعتبر حزب العمال أن عمليات الخصخصة التي أجريت في عهد حزب المحافظين منذ عقود شكلت "كارثة" للبلاد، وأدت إلى انعدام المنافسة وارتفاع الأسعار و"استنزاف المليارات لسداد الفوائد لأصحاب الأسهم الأثرياء".

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ويقول الحزب إنه سيمول برنامجه عبر زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى الشركات، لكن إعادة شراء الشركات المعنية، مثل "أوبن ريتش" للاتصالات و"رويال ميل" للبريد وغيرهما، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الدين العام.

بدوره، انتقد رئيس الوزراء البريطاني، المحافظ بوريس جونسون خطة حزب العمال "ذات التكاليف غير المسؤولة التي ستضرب الاقتصاد البريطاني".

من جهتهم، أعرب أرباب الأعمال عن مخاوفهم إزاء إمكانية هروب الاستثمارات في وجه التأميم، الذي قد يضر بمصالح المساهمين.

يذكر أن خصخصة قطاعات الخدمات في بريطانيا جرت خلال عهد المحافظة مارغريرت تاتشر التي وصلت للسلطة عام 1979، والتي كانت فترة حكمها تتميز بدرجة كبيرة من استياء البريطانيين، وسلسلة من الإضرابات، من الخدمات العامة المملوكة حينها للدولة.

المصدر: فرانس برس