بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

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وكتب بايدن في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية .. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط".

وأضاف بايدن في تغريدة أخرى: "إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء .. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب .. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

Eight years of Donald Trump will fundamentally alter the character of our nation. We cannot let that happen.



We must make him a one-term president. — Joe Biden (@JoeBiden) 1 декабря 2019 г.

وتدور حرب كلامية بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وكان أهم حلقاتها التحقيق، الذي تقوده رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، داخل الكونغرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

المصدر: وكالات