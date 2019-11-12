شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله في مسائل تتعلق بالفساد أثناء شغل الأب منصبه.

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وكتب ترامب عدة تغريدات على "تويتر"، مفادها أن "شركة الطاقة الأوكرانية والملايين من الصين، والآن تقارير عن أن هناك شركات أخرى ودولا منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي".

وأضاف، أنه "يجب إجبار كلا الشخصين (بايدن ونجله) على الإدلاء بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية".

وتابع، "لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن.. ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام ، وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة".

....Ukrainian energy company, and more millions taken from China, and now reports of other companies and countries also giving him big money, are certainly looking very corrupt (to put it mildly!) to me. Both Bidens should be forced to testify in this No Due Process Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2019 г.

واتهم ترامب في وقت سابق، كلا من جو بايدن ونجله هانتر، مرارا بالفساد على خلفية تولي الابن منصبا مهما في مجلس إدارة شركة "بوريسما" النفطية الأوكرانية خلال تولي الأب منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

من جهته، كشف كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي التي تتولى التحقيقات، ديفن نونيس، عن وجود تقارير تفيد بأن "الشركة الأوكرانية سددت لهانتر بايدن مبلغ 50 ألف دولار شهريا لقاء عضويته في مجلس إداراتها".

بدوره، قال بيل تايلور، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، للجنة المساءلة التابعة للكونغرس، إن ما "فهمه بشكل واضح، هو أن المساعدات ستحجب لحين إجراء التحقيق".

جاء ذلك على خلفية تهديد إدارة ترامب بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا ما لم توافق على التحقيق مع منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، في وقت أنكر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لجأ إلى أي تهديد.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المساءلة العلنية الأربعاء المقبل، وسيكون تايلور أول شاهد يتم استدعاؤه.

المصدر: تويتر دونالد ترامب + وكالات