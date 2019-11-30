 
مباشر

ادعاءات بأن قطر جندت إلهان عمر تطيح بحساب سياسية أمريكية على "تويتر"

أخبار العالم

ادعاءات بأن قطر جندت إلهان عمر تطيح بحساب سياسية أمريكية على
Reuters
إلهان عمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt99

علّقت شبكة "تويتر" حسابات السياسية الجمهورية الأمريكية، دانييل ستيلا، بسبب نشرها تغريدات اقترحت فيها إعدام المشرعة الديمقراطية المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر، بتهمة الخيانة.

إقرأ المزيد
التحقيق مع أمريكي هدد النائبة المسلمة إلهان عمر بالقتل
التحقيق مع أمريكي هدد النائبة المسلمة إلهان عمر بالقتل

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نشرت ستيلا، التي تنافس إلهان عمر على مقعدها في مجلس النواب، على حساب حملتها الانتخابية، تغريدة تنص على أنه "إذا ثبت أن عمر سلمت معلومات حساسة إلى إيران فيجب محاكمتها بتهمة الخيانة وإعدامها شنقا".

ونشر حساب ستيلا لاحقا رسما يظهر شخصا مشنوقا.

وجاء ذلك على خلفية ادعاءات، لا تعتمد على أدلة تذكر، عن تجنيد عمر من قبل مسؤولين قطريين كي تسلم معلومات استخباراتية إلى الدوحة وطهران.

وأعلنت المتحدثة باسم شركة "تويتر"، آلي بافيلا، أن حساب حملة ستيلا وكذلك حسابها الشخصي أغلقا بسبب المخالفات المتكررة لقواعد "تويتر".

وتعد عمر التي انتخبت في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي وأصبحت أول عضو فيه من أصول صومالية، من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب، وتعرضت لحملة ادعاءات وتهديدات، علاوة على الهجمات عليها من قبل رئيس البلاد ترامب شخصيا، الذي اقترح طردها من الولايات المتحدة.

المصدر: واشنطن بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا