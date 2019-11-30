ادعاءات بأن قطر جندت إلهان عمر تطيح بحساب سياسية أمريكية على "تويتر"

علّقت شبكة "تويتر" حسابات السياسية الجمهورية الأمريكية، دانييل ستيلا، بسبب نشرها تغريدات اقترحت فيها إعدام المشرعة الديمقراطية المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر، بتهمة الخيانة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نشرت ستيلا، التي تنافس إلهان عمر على مقعدها في مجلس النواب، على حساب حملتها الانتخابية، تغريدة تنص على أنه "إذا ثبت أن عمر سلمت معلومات حساسة إلى إيران فيجب محاكمتها بتهمة الخيانة وإعدامها شنقا".

ونشر حساب ستيلا لاحقا رسما يظهر شخصا مشنوقا.

وجاء ذلك على خلفية ادعاءات، لا تعتمد على أدلة تذكر، عن تجنيد عمر من قبل مسؤولين قطريين كي تسلم معلومات استخباراتية إلى الدوحة وطهران.

وأعلنت المتحدثة باسم شركة "تويتر"، آلي بافيلا، أن حساب حملة ستيلا وكذلك حسابها الشخصي أغلقا بسبب المخالفات المتكررة لقواعد "تويتر".

Screenshot of Danielle Stella's original tweet: pic.twitter.com/IOMVEoeczv — Chad Loder ➐ (@chadloder) November 27, 2019

Qanon believing, shoplifting psychopath recommends lynching her election opponent over completely unfounded rumours pushed by the right wing fever swamp,



Welcome to electoral politics as they will exist from now until the apocalyptic fires consume us all pic.twitter.com/Cm5ijciadz — Матвей (@mk_ultros) November 26, 2019

وتعد عمر التي انتخبت في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي وأصبحت أول عضو فيه من أصول صومالية، من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب، وتعرضت لحملة ادعاءات وتهديدات، علاوة على الهجمات عليها من قبل رئيس البلاد ترامب شخصيا، الذي اقترح طردها من الولايات المتحدة.

المصدر: واشنطن بوست