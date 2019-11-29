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مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)

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مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)
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لقيت خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا مصرعها بين عشرات الضحايا الآخرين للزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن غريغور راما، ابن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، كتب عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" أن "أقرب إنسان له كان بين من عثر عليهم أمواتا تحت الأنقاض".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الشابة كريستي ريتشي (25 عاما)، خطيبة غريغور، لقيت حتفها مع أبيها أدوارد وأمها دولورا واخيها كلاوس في انهيار إحدى المباني في مدينة دوريس الساحلية، وظهر اسمها في قائمة القتلى التي نشرتها وزارة الدفاع الألبانية ليلة الخميس.

مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)
مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)
مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)

وحتى الآن وصلت حصيلة ضحايا الزلزال في ألبانيا الذي بلغت قوته 6،4 درجة، إلى 49 قتيلا ونحو 800 جريح، حسب البيانات الرسمية الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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