مصرع خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا في الزلزال الأخير (صور)

لقيت خطيبة ابن رئيس وزراء ألبانيا مصرعها بين عشرات الضحايا الآخرين للزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن غريغور راما، ابن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، كتب عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" أن "أقرب إنسان له كان بين من عثر عليهم أمواتا تحت الأنقاض".

Kristi Reçi Biography



Kristi Reçi was a Medical Student and she had a dream of becoming a dermatologist doctor and continuing to serve the community as a physician. But the earthquake took its life cloudy.https://t.co/R5tAK3PXGW — wikiglobals (@wikiglobals) November 28, 2019

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الشابة كريستي ريتشي (25 عاما)، خطيبة غريغور، لقيت حتفها مع أبيها أدوارد وأمها دولورا واخيها كلاوس في انهيار إحدى المباني في مدينة دوريس الساحلية، وظهر اسمها في قائمة القتلى التي نشرتها وزارة الدفاع الألبانية ليلة الخميس.

وحتى الآن وصلت حصيلة ضحايا الزلزال في ألبانيا الذي بلغت قوته 6،4 درجة، إلى 49 قتيلا ونحو 800 جريح، حسب البيانات الرسمية الأخيرة.

المصدر: نوفوستي