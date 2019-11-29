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إسبانيا تستضيف قمة المناخ بداية الشهر القادم عوضا عن تشيلي

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إسبانيا تستضيف قمة المناخ بداية الشهر القادم عوضا عن تشيلي
Reuters Edgard Garrido
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قالت الحكومة الإسبانية إن ممثلي 196 دولة، بينهم 50 رئيسا ورئيس حكومة، سيشاركون في قمة المناخ "كوب 25"، التي تحتضنها مدريد من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وصرحت مدريد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيفتتحان القمة.

ومن المقرر أن يمثل الولايات المتحدة، التي أعلنت انسحابها في وقت سابق من اتفاق باريس للمناخ، 16 عضوا من مجلسي النواب والشيوخ برئاسة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وستحتفظ تشيلي برئاسة قمة المناخ "كوب -25" رغم نقل مكان انعقادها، الذي كان مقررا أن يكون في العاصمة سانتياغو، وتم نقله إلى مدريد بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، والاحتجاجات التي لا تزال تجري هناك منذ أكثر من شهر.

المصدر: نوفوستي 

 

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