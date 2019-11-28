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ترامب يوقع قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ

أخبار العالم

ترامب يوقع قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ
Reuters
احتجاجات هونغ كونغ
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قانونا يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.

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وقال البيت الأبيض نقلا عن الرئيس ترامب: "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي (جين بينغ) والصين وشعب هونغ كونغ​​​. نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونغ كونغ من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

هذا واستدعت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس الثلاثاء السفير الأمريكي في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي مشروع قانون لـ"حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" .

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

في حين أكدت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين.

المصدر: وكالات 

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