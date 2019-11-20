أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضعية الخاصة التي منحتها واشنطن للمدينة.

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ووافق المشرعون الأمريكيون أيضا على إجراء يحظر بيع هونغ كونغ، الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر.

وكانت الصين قد أعربت عن "امتعاضها الشديد" الشهر الماضي عندما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مماثل.

وسيسعى مجلسا الشيوخ والنواب الآن إلى التوفيق بين مشروعي القانون لضمهما في قانون واحد، وإقراره في الكونغرس، ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ: "اليوم بعث مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة واضحة إلى مواطني هونغ كونغ الذين يقاتلون من أجل حرياتهم الغالية: نحن نسمعكم ونواصل الوقوف معكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي، بينما بكين تقوّض استقلاليتكم".

وأضاف روبرت مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التشريع "يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقف بحزم وبدون لبس مع التطلعات المشروعة لشعب هونغ كونغ".

المصدر: أ ف ب