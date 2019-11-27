لافروف يقدم نصيحة إلى الزعماء في الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العديد من قادة الدول الغربية يتبعون سياسة عفا عليها الزمن، تؤدي إلى تأزم العلاقات بين الغرب وروسيا.

وقال لافروف خلال كلمة في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القرغيزية: "أفضل طريقة لإنهاء هذا الوضع الشاذ هي التخلي عن الطموحات الإمبريالية"، مضيفا أنه "من الأفضل أن يترك الغرب عادة إملاء إرادته على الجميع".

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، قال لافروف إن بعض الشركاء يطلبون من موسكو تنفيذ اتفاقيات مينسك، مشددا على أن هذا الأمر "غير ممكن، لأن روسيا لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقيات، لأنها ليست طرفا في النزاع".

كما أضاف لافروف، أنه يمكن تفسير بعض تصريحات السلطات الأوكرانية الحالية على أنها رفض لاتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي