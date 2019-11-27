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16 قتيلا جراء سقوط حافلة في واد وسط نيبال

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16 قتيلا جراء سقوط حافلة في واد وسط نيبال
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سقوط حافلة في واد جبلي وسط نيبال
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لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح جراء سقوط حافلة ركاب في واد وسط نيبال، حسبما أوردت وكالة ANI الهندية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن الحافلة انحرفت عن مسارها على طريق جبلي في منطقة "أرغاخانشي، ما أسفر عن سقوطها في واد من ارتفاع 400 متر.

وأضافت ANI أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي، وأن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس + ANI

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