تحالف "أزرق أبيض": لا نثق بنتنياهو والوحدة معه انتهت

أكد مسؤول بارز في تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، أن مسألة الوحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "انتهت وقادة التحالف لا يثقون به".

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ونقلت صحيفة "يسرائيل اليوم" عن المسؤول قوله: "علينا أن نفي بوعودنا للناخبين.. قلنا إننا لن نجلس مع نتنياهو في ظل لائحة اتهام ضده، لذلك انتهت قصتنا حول الوحدة مع نتنياهو".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي في السابق، تشكيل حكومة وحدة، يرأسها نتنياهو أولا بالتناوب مع بيني غانتس، ولكن لبضعة أشهر فقط.

ووفقا لكبار المسؤولين في تحالف "أزرق وأبيض"، فقد رفضوا ذلك الاقتراح لسببين، الأول هو عدم الثقة بنتنياهو، والثاني هو وعد الناخب بعدم الجلوس مع نتنياهو بموجب لوائح اتهام".

من ناحية أخرى، قال مسؤولون في حزب "الليكود" أن "هذا ليس اقتراحا جديدا.. إنه اقتراح مطروح منذ عدة أسابيع".

وحسب رأيهم، "كان على (أزرق أبيض) أن يقرروا فيما إذا كانوا سيوافقون مبدئيا على التحالف مع نتنياهو، وبذلك يمنع غانتس من إجراء مزيد من الانتخابات وسيكون رئيسا للوزراء في غضون بضعة أشهر".

المصدر: معا