بوتين يعزي رئيس ألبانيا

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى نظيره الألباني، إيلير ميتا، بعد الزلزال الذي ضرب بلاده، وتسبب في وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

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وكتب بوتين "تقبلوا مني خالص التعازي بعد وقوع العديد من الضحايا والدمار واسع النطاق الذي سببه الزلزال في بلادكم".

كما أعرب الرئيس الروسي عن تعاطفه ودعمه لعائلات وأصدقاء الضحايا، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأدى الزلزال الذي يعتبر الأقوى في ألبانيا (6.4 درجات على مقياس ريختر) إلى مصرع 27 شخصا وإصابة 650 آخرين وفقا لآخر حصيلة، بالإضافة إلى انهيار وتدمير الكثير من المباني.

المصدر: نوفوستي