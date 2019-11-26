جولة محمد بن سلمان في معرض الرياض للسيارات تحت الأضواء

احتفى عدد كبير من النشطاء بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى معرض الرياض للسيارات، مشيدين بمشاركته مواطنيه في جميع النشاطات.

وقال نشطاء عن بن سلمان إنه أسر "قلوب وعقول العالم بأفعاله"، فيما وصفه أحدهم بأنه "أمير الشباب"، ورأى ثان أن ولي العهد السعودي "زعيم عالمي".

اليوم الامير محمد بن سلمان الله يحفظه يتواجد في موسم الرياض في معرض الرياض للسيارات ، هذا الفعالية الي تعب عليها هيئة الترفيه لتكون بهذي الحله الجميلة.



#ولي_العهد_في_معرض_السياراتpic.twitter.com/Nr2gePUFKT — فهد الاشقر 🐪🐎 (@f_alashgar1) November 25, 2019

وتداول النشطاء السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد تجوال ولي العهد السعودي في أرجاء معرض السيارات، وتوقفه عند بعضها واستماعه إلى معلومات حولها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جولته في معرض الرياض للسيارات.



.#ولي_العهد_في_معرض_السياراتpic.twitter.com/sJFf4tNZDB — الأميرة صيته آل سعود (@seta_Abdallh) November 26, 2019

ولفت عدد من النشطاء إلى أن معرض الرياض للسيارات يضم أكثر من 1200 سيارة من الطرازات الفارهة والنادرة.

المصدر: تويتر