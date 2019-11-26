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جولة محمد بن سلمان في معرض الرياض للسيارات تحت الأضواء

أخبار العالم

جولة محمد بن سلمان في معرض الرياض للسيارات تحت الأضواء
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احتفى عدد كبير من النشطاء بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى معرض الرياض للسيارات، مشيدين بمشاركته مواطنيه في جميع النشاطات.

وقال نشطاء عن بن سلمان إنه أسر "قلوب وعقول العالم بأفعاله"، فيما وصفه أحدهم بأنه "أمير الشباب"، ورأى ثان أن ولي العهد السعودي "زعيم عالمي".

وتداول النشطاء السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد تجوال ولي العهد السعودي في أرجاء معرض السيارات، وتوقفه عند بعضها واستماعه إلى معلومات حولها.

ولفت عدد من النشطاء إلى أن معرض الرياض للسيارات يضم أكثر من 1200 سيارة من الطرازات الفارهة والنادرة.

المصدر: تويتر

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