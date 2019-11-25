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"العفو الدولية": 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران

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Reuters
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قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، "إن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في إيران، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت رفع سعر البنزين في 15 نوفمبر".

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه "وفقا لتقارير موثوق بها (...) فقد بلغ عدد القتلى 143 شخصا على الأقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية".

وأضافت المنظمة، أن أحد الأشخاص قضى نحبه، بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، ومات آخر بعد تعرضه للضرب.

وأعربت المنظمة عن اعتقادها، بأن "عدد القتلى أعلى بكثير" مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.

وقال فيليب لوثر، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة: "إن ردود فعل المجتمع الدولي الحذر على القتل غير القانوني للمتظاهرين، غير كافية على الإطلاق".

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المصدر: AFP

 

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