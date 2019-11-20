إيران: معطيات "منظمة العفو الدولية" حول القتلى بالاحتجاجات مفبركة

اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد "تخمينية وغير موثوقة"، واصفة معطيات "منظمة العفو الدولية" حول الموضوع بالمفبركة.

وقال المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، في تغريدتين، نشرهما اليوم الأربعاء، على حسابه في "تويتر"، تعليقا على تقرير "منظمة العفو الدولية" حول حصيلة ضحايا مظاهرات إيران: "كل الأرقام حول القتلى، غير المؤكدة من قبل الحكومة، تخمينية وغير موثوقة، وتمثل في أحيان كثيرة جزءا من الحملة الإعلامية التي يجري شنها ضد إيران خارج البلاد".

وأضاف ميريوسفي: "الاتهامات التي لا أساس لها والأرقام المفبركة من قبل الكيانات الغربية المنحازة لا تهز عزم الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة مع احترام حقوق الإنسان للشعب، بما في ذلك ممارسة حقه في الاحتجاج في أجواء سلمية".

“The baseless allegations and fabricated figures by biased Western entities do not shake government's determination in making prudent economic decisions while respecting human rights of its people including to freely exercise their right to protest in a peaceful environment.” — Alireza Miryousefi (@miryousefi) 20 ноября 2019 г.

وقالت "منظمة العفو الدولية"، الثلاثاء، إن عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران ضد رفع أسعار البنزين بلغ 106 أشخاص على الأقل.

كما أشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير، فيما تتحدث بعض التقارير عن مقتل 200 شخص.

المصدر: RT