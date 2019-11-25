طهران: ثلاث دول رحبت بمبادرة السلام في مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، أن 3 دول قبلت مبادرة السلام في مضيق هرمز، معربا عن أمله في تجاوب بقية دول المنطقة.

وقال موسوي: "تلقينا ردودا إيجابية خطية من بعض دول المنطقة على مبادرة السلام في مضيق هرمز".

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وعبر عن رفض إيران لأي حضور أجنبي في المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن شراء الأمن الإقليمي من الخارج كما شدد على أن حضور القوات الأجنبية في المنطقة يؤدي إلى زيادة التوتر.

وفي الـ2 من أكتوبر، أكدت إيران أن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق تضمنت "مبادرة هرمز للسلام" الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

المصدر: وكالات