أكدت طهران رسميا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن "مبادرة هرمز للسلام" الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت، تعقيبا على التقرير الذي نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية حول الموضوع: "قام الرئيس روحاني، بعد عرضه مبادرة هرمز للسلام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان) وكذلك العراق، ودعاهم فيها إلى المساهمة في تطبيق المبادرة".

وأضاف موسوي أن هذا الأمر يدل على "جدية إيران والأهمية التي توليها إلى دول المنطقة في ضمان استقرار وأمن منطقة الخليج".

ولم يقم وزير الخارجية الإيراني مع ذلك بتأكيد أو نفي ما ذكرته الصحيفة الكويتية بشأن "الرد الإيجابي" السعودي والبحريني على الرسالة.

كما أفاد موسوي بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيوجه قريبا رسالة حول هذا الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وتقدمت الحكومة الإيرانية، في سبتمبر الماضي، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ومن المفترض أن ينشط تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجرى هذا التطور على خلفية توتر كبير في العلاقات بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، لا سيما بعد حوادث عدة لاستهداف ناقلات نفط في الخليج، وتعرض المملكة يوم 14 سبتمبر لضربة موجعة استهدفت منشأتين نفطيتين حيويتين شرق البلاد، واتهمت السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم.

المصدر: وكالات