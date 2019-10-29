وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى قطر، اليوم الثلاثاء، دعوة لدول الخليج للانضمام إلى مبادرة "هرمز للسلام" التي تقدمت بها بلاده لتأمين المنطقة.

وقال ظريف، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في الدوحة، متحدثا لقناة "الجزيرة" القطرية: "أدعو إلى مبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة تحت اسم مبادرة هرمز للسلام".

وحذر ظريف الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد المحتمل مع بلاده، مشيرا إلى أن "الحرب لن تفيد أحدا"، فيما شدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه أن يفرض اتفاقا من طرف واحد على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي لا بد أن يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم أجرى ظريف في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيها، حسب طهران، "العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة".

وتقدمت الحكومة الإيرانية، في سبتمبر الماضي، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ومن المفترض أن ينشط تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجرى هذا التطور على خلفية توتر كبير في العلاقات بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، لا سيما بعد أن تعرضت المملكة يوم 14 سبتمبر لضربة موجعة استهدفت منشأتين نفطيتين حيويتين شرق البلاد، واتهمت السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم.

المصدر: الجزيرة + وكالات