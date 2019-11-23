توعدت الحكومة الإيرانية بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

وحمل النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أثناء اجتماع لجنة تنظيم السوق اليوم السبت، قوى خارجية المسؤولية عن المظاهرات الشعبية التي نظمت في مختلف مناطق البلاد إثر قرار السلطات رفع سعر الوقود، قائلا إن الولايات المتحدة بعد فشلها في إخضاع إيران عبر "الحرب الاقتصادية" بدأت تمارس الضغوط عليها عبر "تدخلات بمواكبة من بعض دول المنطقة" تهدف إلى "افتعال أعمال الشغب والإضرار بالشعب الإيراني".

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وتابع جهانغيري: "على بعض دول المنطقة أن تعلم أنه لو تم الكشف عن خيوط تثبت وجود تدخلات لإثارة الشغب في داخل البلاد فإنها لن تهنأ في المنطقة، فإيران ليست دولة يمكن التصرف معها بمثل هذه السلوكيات"، مشددا على أن الرد الإيراني على تلك الدول سيكون "حازما".

المصدر: فارس