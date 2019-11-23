أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، عن اعتقال القادة والأشخاص الأساسيين الذين تسببوا في أعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال شريف في تصريح لـوكالة "تسنيم" الإيراينة إن المخطط والمسبب لموجة الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض الدول الإقليمية، وأضاف أن السعودية والإمارات وبعض أجهزة الاستخبارات الجاسوسية ساهمت في هذه الاضطرابات.

وتابع: "على الرغم من الصخب الذي أحدثته الاضطرابات الأخيرة في بعض المناطق، لم ينعدم الأمن هناك لحسن الحظ".

وأشار إلى أنه وحسب التقارير الميدانية تم بإتقان وشجاعة مسؤولي الأمن والشرطة ضبط الأمور في أقل من 72 ساعة.

كما أعرب عن تقديره لجهود قوات الأمن والجيش في الفصل بين المخربين المعادين للثورة الإسلامية والشعب الإيراني.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية