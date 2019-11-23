بيدرسن يكشف عن خططه للمستقبل القريب

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أنه يحضر للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أقرب وقت ممكن، في إطار متابعة سير عمل اللجنة الدستورية السورية.

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وفي رده على سؤال للصحفيين عما إذا كان يخطط للقاء مع لافروف ونائبه سيرغي فيرشينين، قال بيدرسن: "نعم، لدي خطط لذلك. على الأرجح، سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. آمل أن نعقد لقاء في أقرب وقت".

وأعرب عن أمله في "الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل مع أعضاء هيئة الصياغة (تابعة للجنة الدستورية) المكونة من 45 شخصا"، لافتا إلى أنه يعتقد أنه في غضون أشهر "سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدما في الصياغة".

ونفى المبعوث الأممي أن يكون لديه "إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية"، وقال "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص".

يذكر أن آخر لقاء لبيدرسن مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران كان بتاريخ 29 أكتوبر بجنيف قبل انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: وكالات