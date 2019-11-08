بيدرسن يكشف عن وجود نقاط توافق واختلاف داخل لجنة صياغة الدستور السورية

قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات".

وأعرب بيدرسن عن أمله "بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل واتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر"، مضيفا أن الاجتماعات السابقة "بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور".

ونفى بيدرسن التطرق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات، مؤكدا أن "هناك مسارات أخرى تفعل ذلك".

وكان بيدرسن أطلق في 30 أكتوبر المنصرم عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا بحضور ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني.

المصدر: RT